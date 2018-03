Prometna napoved do 16. marca

Ljubljana, 8. marca - V prihajajočem tednu ni pričakovati večjih povečanj prometa izven jutranjih in popoldanskih prometnih konic. V primeru lepega vremena bo v petek in soboto nekoliko povečan promet iz turističnih krajev proti urbanim središčem, v nedeljo pa nazaj, so sporočili iz Prometno-informacijskega centra za državne ceste.