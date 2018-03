Skopje, 8. marca - Izvršni odbor rokometne lige Seha je izbral gostitelja zaključnega turnirja. To je Skopje, ki bo final 4 gostilo med 13. in 15. aprilom. Na turnirju bodo igrali Vardar, Zagreb, Meškov Brest in Celje Pivovarna Laško. Knežje mesto je bil protikandidat Skopju za zaključni turnir.