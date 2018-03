Cavendish ima zlomljeno rebro, a bi že lahko dirkal

Genova, 8. marca - Britanski kolesar Marc Cavendish je v sredo v uvodni etapi kolesarske dirke od Tirenskega do Jadranskega morja grdo padel. Čeprav z bolečinami in okrvavljen po obrazu, je sicer prišel do cilja, a so ga takoj odpeljali v bolnišnico, kjer so ugotovili, da ima zlomljeno rebro. Poškodbo niso ocenili kot hujšo, a vseeno dirke ne bo nadaljeval.