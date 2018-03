Europol dobil izvršno direktorico

Bruselj, 8. marca - Generalna komisarka belgijske policije Catherine De Bolle je nova izvršna direktorica Europola. Mandat direktorja Europola je štiri leta z možnostjo enkratnega podaljšanja. Izvršni direktor Europola nadzira upravne in kadrovske zadeve in je pristojen za izvajanje nalog, ki so dodeljene uradu, so danes sporočili v Bruslju.