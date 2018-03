Na Golovcu bodo do sredine aprila izvajali sečnjo dreves

Ljubljana, 8. marca - Na Golovcu so danes začeli s sečnjo 724 dreves, ki bo predvidoma potekala do sredine aprila. Iz zavoda za gozdove so sporočili, da bodo drevesa sekali ob poti med observatorijem in Italijanko, na Rakovniku nad Dolenjsko cesto, pri rakovniškem ribniku ter ob Poti spominov in tovarištva. Obiskovalcem Golovca svetujejo previdnost.