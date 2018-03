Večer: V Mariboru mati do smrti zabodla hčer

Maribor, 8. marca - V mariborskem blokovskem naselju na Pobrežju je davi prišlo do umora. Kot poroča spletni Večer, so bili policisti okoli sedmih zjutraj obveščeni o tem, da naj bi 59-letna ženska z nožem napadla svoji hčeri. Ena je v napadu umrla, drugo, ki naj bi jo mati prav tako zabodla z nožem, so odpeljali v bolnišnico, še dodaja časnik.