Demokracija: Casino Royale (8. 3.)

Ljubljana, 8. marca - Afera Hit je pomembna za razumevanje tega, kar se v Sloveniji dogaja danes. Pripeljala je do afere Depala vas in uničenja takratne SDK, kar je udbomafiji omogočilo, da je ohranila vzporedno ekonomijo in "kupovala volitve". To počne še danes, le da še z več denarja in bolj prefinjeno, piše Jože Biščak v Demokraciji.