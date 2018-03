Pritzkerjeva nagrada indijskemu arhitektu Balkrišni Došiju

New York, 8. marca - Letošnji dobitnik ugledne Pritzkerjeve nagrade za arhitekturo je 90-letni indijski arhitekt Balkrišna Doši. Dobil jo je za svojo zavezanost indijski arhitekturi in za "arhitekturo, ki je resna, nikoli neokusna ali le sledilka trendov", je v obrazložitvi nagrade, ustanovljene leta 1979, zapisala žirija. Prejemnika so razglasili v sredo.