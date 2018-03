Toronto prvi v končnico lige NBA

Toronto/Detroit, 8. marca - Košarkarji Toronto Raptors so se kot prvi uvrstili v končnico severnoameriške lige NBA. Do izločilnih bojev so prišli po dramatični zmagi po podaljšku nad Detroitom s 121:119, junak tekme je bil z 42 točkami zvezdnik Toronta DeMar Rozan. Sedemnajsto zmago po vrsti je vknjižil Houston, ki je bil boljši od Milwaukeeja s 110:99.