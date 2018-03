Vreme: Danes sprva oblačno in megleno, dopoldne se bo delno zjasnilo

Ljubljana, 8. marca - Danes bo sprva pretežno oblačno in ponekod tudi megleno, krajevne padavine bodo dopoldne ponehale in od zahoda se bo delno zjasnilo. Najvišje dnevne temperature bodo v večjem delu Slovenije od 7 do 13 stopinj Celzija, je zapisano na spletnih straneh Agencije RS za okolje.