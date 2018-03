Newyorška policija ima dokaze proti Weinsteinu

New York, 8. marca - Šef newyorških detektivov Robert Boyce je v sredo izjavil, da so od oktobra lani zbrali veliko dokaznega materiala proti nekdanjemu hollywoodskemu producentu Harveyju Weinsteinu zaradi posilstva igralke Paz de la Huerta in žoga je spet v rokah okrožnega tožilca Manhattna, Cyrusa Vanca mlajšega.