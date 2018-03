Režiser Siniša Gačić za STA: V montaži se sladke drobtinice življenja vidijo bolje

pripravila Alenka Vesenjak

Ljubljana, 8. marca - V kinih Art kino mreže je na ogled novi slovenski celovečerni dokumentarec Odraščanje Siniše Gačića in Dominika Menceja. Intimni portret štirimesečnega Tiborja in njegovih mam Daje in Jedrt, ki se podata v boj proti diskriminaciji svoje družine, je bil v glavnini posnet v času referendumske kampanje o izenačitvi zakonskih zvez.