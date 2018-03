Na Dunaju neznanec z nožem napadel tričlansko družino

Dunaj, 7. marca - Neznanec je nocoj v dunajskem okrožju Leopoldstadt z nožem napadel in huje poškodoval tričlansko družino - očeta, mati in polnoletno hčer. Napadalec je nato pobegnil in ranil še eno osebo, kar pa ni nujno povezano z napadom na družino, so sporočili dunajski policisti. Osumljenca še iščejo, prav tako pa ni znan razlog za napad.