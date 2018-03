Delo: Pomorska država? (8. 3.)

Ljubljana, 8. marca - Slovensko politiko znova in znova nagovarjajo logistični lobisti, naj vendar pozabi na pomorstvo in ga prepusti v upravljanje tistim, ki se na morje spoznajo, torej tujcem. Saj tudi tržaški kontejnerski pomol upravlja švicarsko podjetje MSC. Čeprav so lastniki podjetja vendarle Neapeljčani, torej Italijani, v Delu piše Boris Šuligoj.