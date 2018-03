Primorske novice: Draga šola, ki ničesar ne nauči (8. 3.)

Koper, 7. marca - O odpuščenih profesorjih Univerze na Primorskem bo, kot kaže, razpravljalo še vrhovno sodišče. Slovenska sodna veja oblasti ima z zgodami in nezgodami Dragana Marušiča tudi sicer kar veliko dela. In pravnih klobčičev, delovnih in kazenskih, je že toliko, da se javnost ob njih sploh več ne obregne, v Primorskih novicah piše Vesna Humar.