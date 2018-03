Sky že zmaguje

Pariz, 7. marca - Kolesarjem britanske ekipe Skyja obtožbe o dopingu očitno ne pridejo do živega. Po zaslugi Nizozemca Wouta Poelsa so se veselili zmage v četrti etapi dirke Pariz-Nica, 18,4 kilometra dolgem posamičnem kronometru. Nizozemec je na progi od La Fouillouseja do St. Etienna za 11 sekund premagal Španca Marca Solerja.