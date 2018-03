Zelena shema slovenskega turizma nagrajena na turistični borzi ITB Berlin

Berlin, 7. marca - Na svetovni turistični borzi ITB Berlin so za najboljše v okviru nagrade Sustainable Destinations 2018 Top 100 v kategoriji Best of the Planet-Best of Europe so razglasili destinacije, ki v Zeleni shemi slovenskega turizma nosijo znak Slovenia Green Destination. Ljubljano in Podčetrtek pa so razglasili za zlati zeleni destinaciji.