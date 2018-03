Zasebni delodajalci v ZDA februarja odprli 235.000 novih delovnih mest

Washington, 7. marca - Zasebni delodajalci v ZDA so po podatkih podjetja ADP februarja odprli 235.000 neto novih delovnih mest. Najbolj optimistični analitiki so napovedovali največ okrog 200.000. V petek bo poročilo o zaposlovanju in stopnji brezposelnosti objavilo še ministrstvo za delo ZDA, ki upošteva tudi javni sektor.