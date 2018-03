Na simpoziju izpostavili pomen pravne države

Ljubljana, 7. marca - Kritike slovenskega pravosodnega sistema, ki jih je v zadnjih letih vse pogosteje slišati v javnosti, je mogoče utemeljiti na strokovni podlagi, so ocenili sodelujoči na simpoziju o vzpostavitvi pravne in pravične države. Zavzeli so se za družbene in politične spremembe, ki bi izboljšale kakovost pravosodnega sistema in povečale zaupanje vanj.