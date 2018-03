Na zdravniški zbornici podelili licenčne listine

Ljubljana, 7. marca - Zdravniška zbornica Slovenije na današnji slavnostni podelitvi v Domus Medica podeljuje licenčne listine in potrdila o opravljenem specialističnem izpitu 46 doktorjem medicine in osmim doktorjem dentalne medicine. Pridružili se bodo več kot 8000 slovenskim zdravnikom in zobozdravnikom, ki že opravljajo oba poklica, so sporočili iz zbornice.