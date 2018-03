Rim, 11. marca - Arheološka izkopavanja na liniji C rimske podzemne železnice so razkrila izjemno najdbo. V bližini bazilike Sv. Janeza v Lateranu, kjer bo stala postaja Amba Aradam, so arheologi naleteli na Hišo poveljnika bližnje vojašnice, katere ostanke so izkopali pred dvema letoma.