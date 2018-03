MNZ: Prošnje za azil turškim državljanom niso bile zavrnjene zaradi zunanjepolitičnih razlogov

Ljubljana, 7. marca - Na ministrstvu za notranje zadeve (MNZ) zavračajo očitke, da so prošnje za azil turških državljanov zavrnili zaradi zunanjepolitičnih razlogov. Kot so poudarili, vsako prošnjo za mednarodno zaščito obravnavajo individualno in pri tem upoštevajo vse osebne okoliščine prosilcev.