Vreme: Pretežno oblačno

Ljubljana, 7. marca - Popoldne bo pretežno oblačno, vmes bodo tudi sončna obdobja. Nastale bodo krajevne plohe. Meja sneženja bo med 800 in 1000 metri. V vzhodni Sloveniji bo zapihal jugozahodnik. Najvišje dnevne temperature bodo od 4 do 8, ob morju in ponekod v vzhodnih krajih okoli 11 stopinj Cezija, je zapisano na spletnih straneh Agencije RS za okolje.