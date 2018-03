Za vodilne turistične destinacije 3,7 milijona evropskih sredstev

Ljubljana, 7. marca - Evropska unija bo finančno podprla javni razpis za sofinanciranje razvoja in promocije turistične ponudbe vodilnih turističnih destinacij v Sloveniji. Skupno bo na voljo 4,6 milijona evrov, od tega bo 3,7 milijona evrov prispeval evropski sklad za regionalni razvoj, so sporočili iz službe vlade za razvoj in evropsko kohezijsko politiko.