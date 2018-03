Parlamentarke predstavile politiko mladim ženskam

Ljubljana, 7. marca - Pred dnevom žena so poslanke v državni zbor (DZ) povabile mlade ženske, da z njimi preživijo dan. Kot so sporočili z DZ, bo s 15 poslankami dan preživelo 15 udeleženk, večinoma študentk. Skupaj so se že udeležile nekaterih odborov, udeleženke dneva s poslanko pa bodo prisluhnile tudi seji DZ.