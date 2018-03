37-letnika z območja Idrije našli mrtvega

Idrija, 7. marca - Moškega z območja Idrije, ki so ga pogrešali od ponedeljka, so danes našli mrtvega na obrežju reke Idrijce. Natančen vzrok smrti naj bi ugotovila sanitarna obdukcija, po prvih ugotovitvah pa ne kaže, da bi bila smrt posledica kaznivega dejanja, so sporočili s Policijske uprave Nova Gorica.