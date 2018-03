Ljubljanska borza: Indeks v rdečem

Ljubljana, 7. marca - Tečaji pomembnejših delnic na Ljubljanski borzi so se danes v povprečju znižali, indeks SBI TOP je izgubil 0,12 odstotka. Skupni promet je znašal 888.150 evrov. Najprometnejše so bile delnice Krke z 257.540 evrov in Zavarovalnice Triglav s 197.740 evrov prometa. Prve so izgubile 1,05 odstotka, druge pa 0,31 odstotka.