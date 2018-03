Roger Federer in Bill Gates skupaj v dobrodelne namene

San Jose, 7. marca - Švicarski teniški zvezdnik Roger Federer in 62-letni ustanovitelj Microsofta Bill Gates sta na začetku tedna v dobrodelne namene združila moči in v paru nastopila na tekmi Match for Africa. V ameriškem San Joseju sta ugnala tenisača Jacka Socka in ameriško TV voditeljico Savannah Gutrie s 6:3.