100 ptičjih hišk za 100 vrtcev

Ljubljana, 7. marca - Ob zaključku natečaja Varni in zadovoljni na temo varnosti v prometu je zavarovalnica Generali podelila 100 unikatnih ptičjih hišk vsem vrtcem, ki so sodelovali na natečaju. Na dogodku so razstavili vsa umetniška dela, ki so jih ustvarili otroci, poseben gost je bil Andrej Pegan, ki izdeluje omenjene hiške, so sporočili iz zavarovalnice.