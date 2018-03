Sloveniji prilagojena pomoč Bruslja za industrijsko tranzicijo

Bruselj, 7. marca - Evropska komisija je danes izbrala sedem dodatnih regij EU in držav članic, ki jim bo namenila prilagojeno pomoč v okviru pilotnega ukrepa komisije za industrijsko tranzicijo. Med izbranimi območji, ki bodo dobila pomoč za gradnjo odpornih in konkurenčnih gospodarstev, je tudi Slovenija, so sporočili iz Bruslja.