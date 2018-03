Med kandidati DeSUS za volitve pevec Leskovar in nekdanji košarkar Dončić

Ljubljana, 7. marca - DeSUS je danes začel z volilnimi aktivnostmi. Člani izvršnega odbora in sveta stranke so imenovali volilni štab, sprejeli okvirni finančni načrt in v obravnavo članom dali volilni program. Na prvem mestu je zavzemanje za upokojence, volivce pa želijo pritegniti tudi z znanimi kandidati, kot sta pevec Lado Leskovar in nekdanji košarkar Saša Dončić.