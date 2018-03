Odpoklic plišaste igrače Soft Toy Cat

Ljubljana, 7. marca - Zdravstveni inšpektorat je dobil od Evropske komisije obvestilo o testiranju plišaste igrače Soft Toy Cat japonskega proizvajalca Amuse. Ugotovljeno je bilo, da se trak okoli vratu igrače zlahka odveže in omogoča dostop do majhnega zvonca. Oba dela lahko predstavljata tveganje zadušitve za majhne otroke, so sporočili z inšpektorata.