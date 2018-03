Gianni Pittella odstopil z mesta vodje S&D v Evropskem parlamentu

Bruselj, 7. marca - Vodja skupine socialistov in demokratov (S&D) v Evropskem parlamentu Gianni Pittella je danes na srečanju članov skupine sporočil, da po izvolitvi v italijanski senat odstopa s položaja. Morebitni kandidati za to mesto se lahko prijavijo do ponedeljka, novega predsednika pa bodo v skupini izvolili 20. marca, so sporočili iz skupine.