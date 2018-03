Sodni izvedenci se bodo pri delu na trgu lahko znova sklicevali na svoj status

Ljubljana, 7. marca - Odbor za pravosodje je za plenarno sejo DZ pripravil predlog zakona o sodnih izvedencih, cenilcih in tolmačih, s katerim želi vlada celovito urediti to področje. Z dopolnilom so člani odbora v zakon vnesli rešitev, po kateri se bodo sodni izvedenci tudi pri svojem delu "na trgu" znova lahko sklicevali na svoj status.