Ponovno sojenje v procesu proti nekdanjemu električarju, obtoženemu kraje Picassovih del

Pariz, 7. marca - Prizivno sodišče v Franciji je razveljavilo sodbo v procesu proti upokojenemu električarju Pierru in njegovi ženi Danielle Le Guennec, obtoženima kraje 271 del španskega umetnika Pabla Picassa in odredilo ponovno sojenje. Sodišče v Parizu ju je leta 2015 spoznalo za kriva zaradi posedovanja ukradenih umetnin in ju obsodilo na pogojno kazen.