Župani severnoprimorske regije zahtevajo koncesijo za delovanje akademije umetnosti

Kobarid, 7. marca - Župani 13 občin so na današnji seji sveta severnoprimorske regije sklenili, da bodo od vlade zahtevali podelitev koncesije Akademiji umetnosti, ki deluje v sklopu Univerze v Novi Gorici (UNG). To je četrta slovenska umetniška akademija in prva izven Ljubljane. Ker je novogoriška univerza zasebna ustanova, akademija nima finančne podpore države.