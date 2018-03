Odbor DZ zavrnil predlog Levice za omejitev tržnih najemnin

Ljubljana, 7. marca - Predlog novele stanovanjskega zakona, s katerim so želeli v Levici občinam omogočiti, da bi lahko omejile višino tržnih najemnin, ni primeren za nadaljnjo obravnavo, je danes sklenil odbor DZ za infrastrukturo, okolje in prostor. Večina je menila, da bi bile potrebne drugačne rešitve, pomisleki so bili tudi glede ustavnosti.