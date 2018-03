V Kopru ob predstavitvi makete drugega tira ponovno izpostavili pomen projekta

Koper, 7. marca - V Kopru so predstavili maketo drugega tira, s katero želi vlada javnost seznaniti z zahtevnostjo in nujnostjo projekta. Premier Miro Cerar je ponovno naštel prednosti drugega tira in izrazil obžalovanje, da se je začetek gradnje zaradi pravnih postopkov zamaknil. Čas za drugi tir je "zdaj ali nikoli", meni Cerar.