V Postojno se po dveh letih vrača program Dora

Postojna, 7. marca - Po dveh letih se danes v Postojno vrača mobilna enota državnega presejalnega programa za raka dojk Dora, ki bo do avgusta delovala ob Bolnišnici Postojna. Kot so pojasnili na ljubljanskem onkološkem inštitutu, bodo v tem času na slikanje dojk povabili 6000 žensk med 50. in 69. letom starosti iz občin Postojna, Pivka, Ilirska Bistrica in Cerknica.