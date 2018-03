Južnoafriškega triatlonca neznanci napadli z žago

Durban, 7. marca - Južnoafriški triatlonec Mhlengi Gwala je med današnjim kolesarskim treningom doživel nadvse grozljiv napad. Trije neznanci so mu skušali z žago odrezati nogi, po besedah njegovega trening partnerja Sandileja Shange so mu zarezali v obe okončini, a jim je zatem nekako uspel pobegniti. Je v bolnišnici in izven življenjske nevarnosti.