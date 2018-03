Zaradi spora med Srbijo in Kosovom zaostajajo ure po vsej Evropi

Bruselj, 7. marca - V zadnjih dneh je marsikdo opazil, da ure na elektronskih napravah, kot so pečice in budilke, zaostajajo. Razlog so težave v elektroenergetskem sistemu celinske Evrope, natančneje je kriv spor med Srbijo in Kosovom, so sporočili iz Evropskega združenja sistemskih operaterjev elektroenergetskega omrežja. Nujna je politična rešitev.