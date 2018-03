V amsterdamskem Rijksmuseumu razstava portretov visoke družbe

Amsterdam, 8. marca - V Rijksmuseumu je od danes na ogled razstava z naslovom Visoka družba. Ta združuje 39 portretov princev, aristokratov in meščanov v naravni velikosti, ki so jih v štirih stoletjih naslikali veliki mojstri likovne umetnosti: od Cranacha do Velazqueza ter od Rembrandta do Maneta.