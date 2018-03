Zaradi taljenja snega možnost poplavljanja objektov in prometnic

Ljubljana, 7. marca - Otoplilo se je, sneg bo postopno kopnel, kar pa lahko v prihodnjih dneh povzroča težave. Zaradi velikih količin napluženega snega so sistemi za odvodnjavanje ponekod zamašeni in onemogočajo odtekanja vode, zaradi česar lahko pride do poplavljanja objektov in prometnic, opozarjajo na upravi za zaščito in reševanje.