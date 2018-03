V SNG Opera in balet Ljubljana drevi premiera Glassove opere Lepotica in zver

Ljubljana, 8. marca - V SNG Opera in balet Ljubljana bo drevi premiera opere Lepotica in zver ameriškega skladatelja Philipa Glassa. Režijo opere, nastale po istoimenskem filmu Jeana Cocteauja, je prevzel koreograf in gledališki režiser Matjaž Farič. Glassova opera Lepotica in zver bo prva postavitev katerega od skladateljevih opernih del pri nas.