Tokio, 7. marca - Olimpijski prvak v umetnostnem drsanju, Japonec Yuzuru Hanyu, ne bo nastopil na svetovnem prvenstvu v italijanskem Milanu, ki bo med 19. in 25. marcem, je sporočila japonska zveza drsalnih športov. Vzrok odpovedi 23-letnika so poškodbe in prepotreben počitek.