V Rogaški Slatini bodo uredili največje otroško igrišče na območju Obsotelja in Kozjanskega

Rogaška Slatina, 10. marca - Župan Rogaške Slatine Branko Kidrič in direktor družbe CVP Bojan Hočevar sta ta mesec podpisala pogodbo za izgradnjo centralnega otroškega igrišča, ki bo največje otroško igrišče na območju Obsotelja in Kozjanskega. Vrednost pogodbe za izvedbo gradbenih del ter dobavo igral in opreme pa znaša 212.000 evrov.