V Info točki 65 danes odprtje razstave društva Šent

Ljubljana, 7. marca - Danes bodo v ljubljanski Info točki 65 odprli razstavo združenja za duševno zdravje Šent. "Z razstavo skušamo dodati še en košček k mozaiku rušenja predsodkov o ljudeh s težavami v duševnem zdravju, poudarjamo njihove sposobnosti in neizmerno ustvarjalnost," so sporočili iz društva. Razstava bo na Mačkovi 1 na ogled do 28. marca.