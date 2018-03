Za obiskovalce se odpira ženevski avtomobilski salon

Ženeva, 8. marca - Mednarodni avtomobilski salon v Ženevi danes odpira vrata tudi za javnost. Do 18. marca pričakujejo več kot 700.000 obiskovalcev, na ogled pa je več kot 900 modelov avtomobilov, od tega več kot 110 svetovnih in evropskih novosti. Znan je tudi že avto leta po izboru strokovnih novinarjev, to je model švedskega Volva XC40.