Svetovni dan ledvic letos posvečen boleznim ledvic pri ženskah

Ljubljana, 8. marca - Današnji svetovni dan ledvic je posvečen predvsem ženskam. Ob dnevu bodo po Sloveniji brezplačno merili krvni tlak in krvni sladkor, ponekod pa tudi testirali seč na beljakovine, ki so zgodnji znak ledvične bolezni. Predstavili bodo kronično ledvično bolezen in nosečnost ter okužbe sečil, ki se prav tako najpogosteje pojavljajo ravno pri ženskah.