Delo: V času lažnivih novic verodostojni mediji štejejo (7. 3.)

Ljubljana, 7. marca - Informacije so danes tako rekoč na vsakem vogalu, kot še nikoli prej so dostopni filmi, glasba, kultura in športni prenosi. Javna radiotelevizija, ki je nekoč bolj ali manj ekskluzivno zagotavljala številne od teh storitev, pa bo lahko tudi v libertarni Švici ohranila obvezne prispevke, piše Barbara Kramžar v Delu.